Le spécialiste du reconditionné Back Market va supprimer des emplois

Back Market demeure une des plus importantes « pépites » de la tech française : en janvier 2022, une levée de fonds de 450 millions d'euros a valorisé l'entreprise à hauteur de 5,1 milliards d'euros. Le groupe reconditionne des smartphones, des ordinateurs, des consoles de jeux et des accessoires et les revend dans 17 pays. Une activité en phase avec les aspirations des consommateurs qui misent sur l'économie circulaire (et le reconditionnement permet de faire des économies).



Ces suppressions de postes demeurent toutefois mesurées en comparaison de ce que l'on peut voir aux États-Unis où les plans de départs dans le secteur des technologies et du numérique sont autrement plus importants. Le robinet de l'argent facile s'est en effet tari, réduisant les capacités de financement des start-ups et des sociétés du secteur.