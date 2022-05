Le succès des voitures électriques cache des difficultés sur les matières premières

Dans son rapport annuel sur l'électrification du parc automobile, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) tire cependant la sonnette d'alarme. Les matières premières pourraient freiner l'essor des ventes. Et notamment le poids de la Chine dans la production de batteries au lithium-ion : le pays représente en effet trois quart de la production de ces composants indispensables, tandis qu'il maîtrise la moitié des capacités de raffinage du lithium, du cobalt et du graphique.



Jusqu'en 2030, la majorité de la chaîne logistique devrait rester chinoise, selon l'AIE, même si l'Europe et les États-Unis ont pris des engagements forts pour le développement de leurs capacités de production de batteries. « Les pouvoirs publics, les industriels et les investisseurs doivent rester vigilants et créatifs pour éviter les problèmes d’approvisionnement en minéraux essentiels », indique l'étude.