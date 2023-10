Le succès du vélo en France se confirme

Selon Sophie Rapinel, responsable pôle itinéraires et tourisme à vélo de l'association Vélo et Territoires, la fréquentation du vélo a augmenté à deux chiffres « depuis maintenant plus de 10 ans », comme elle l'a expliqué à l'AFP. L'année 2022 a notamment vu une hausse de 13% des passages à vélo. Le phénomène du « vélotaf », l'utilisation du vélo pour aller au travail, a progressé de 15% et s'est particulièrement développé grâce aux vélos électriques et à la crise sanitaire.



L'Observatoire société et consommation (ObSoCo) révèle que 55% des ménages français sont équipés d'au moins un vélo, dont un quart depuis moins de deux ans. Pourtant, tous ces nouveaux cyclistes font face à un manque d'infrastructures. Seulement 44% des utilisateurs de vélo disposent de pistes cyclables sur la majorité de leurs trajets, selon l'ObSoCo. Pour répondre à ce problème, la Première ministre Elisabeth Borne a présenté en mai dernier le plan interministériel « Vélo et marche 2023-2027 ».