Le surendettement en forte baisse l'an dernier

En 2020, les secrétariats des commissions de surendettement en France ont reçu 108.731 dossiers de surendettement. C'est quasiment un quart de moins (24%) que l'année précédente, relève la Banque de France dans son bilan annuel. L'essentiel des situations enregistrées l'an dernier ont été jugées recevables, elles représentent un endettement global de 4,8 milliards d'euros. D'une année sur l'autre, c'est 20% de moins, un recul logique en raison de la baisse du nombre de dossiers. Les dettes liées aux crédits à la consommation représentent 3% du total des situations, les crédits immobiliers pèsent 34%, le reste étant la conséquence de dettes diverses.



La baisse significative du nombre de dossiers reçus en 2020 a été notamment sensible durant le premier confinement du printemps, entre mars et le mois de mai. Durant le troisième trimestre, le nombre de situations a rebondi, puis il a baissé de nouveau au dernier trimestre, en particulier en octobre et en novembre. Plusieurs explications peuvent être avancées, la plus simple est le retard dans l'acheminement du courrier. Mais de nombreuses structures d'aide sociale ont également dû fermer pendant les confinements.