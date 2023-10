Le surendettement progresse légèrement en France

Selon les dernières données de la Banque de France, le nombre de dossiers de surendettement a augmenté de 6% au cours des neuf premiers mois de 2023 par rapport à la même période en 2022. Cette augmentation est qualifiée de « modérée » par l'institution, notamment parce qu'elle intervient dans un contexte de hausse des prix à la consommation. Toutefois, il est à noter que le niveau de surendettement demeure inférieur de 21% à celui de 2019, avant la crise liée au Covid-19.



Les personnes sans emploi et vivant seules semblent être les plus affectées par le phénomène. Selon Mark Béguery, directeur des particuliers à la Banque de France, le surendettement est généralement causé par une perte d'emploi, une séparation ou un événement entraînant une hausse soudaine des dépenses. La majorité des personnes concernées sont inactives et une légère majorité sont des femmes. De plus, la moitié des personnes touchées disposent d'un revenu très faible, inférieur au seuil de pauvreté monétaire, fixé à un peu plus de 1.100 euros par mois.