Le surendettement touche surtout les femmes

Plus globalement, le surendettement concerne les personnes âgées de 25 à 64 ans (dans 83% des cas), c'est vingt points de plus par rapport à la représentation de cette catégorie d'âge en France. Les adultes isolés, les chefs de famille monoparentale ainsi que les personnes sans activité professionnelle sont les premiers touchés. Les ménages surendettés sont majoritairement locataires pour trois quart d'entre eux, c'est deux fois plus que pour l'ensemble des ménages français.



Les deux tiers des ménages souffrant de surendettement affichaient l'an dernier un niveau de vie inférieur au Smic net mensuel (pour l'ensemble de la population française, le chiffre est de 21%). Par ailleurs, la Banque de France observe que la moitié des ménages surendettés n'ont pas de capacité de remboursement.