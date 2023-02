Le taux d’usure augmente à nouveau en mars 2023

La revalorisation du taux d’usure étant mensuelle, les taux publiés le 26 février 2023 s’appliqueront dès le 1er mars 2023 et jusqu’au 31 mars 2023. Selon le Journal Officiel, ils sont les suivants :



Prêts à taux fixe (3) :

-prêts d'une durée inférieure à 10 ans : 3,67%

-prêts d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans : 3,87%

-prêts d'une durée de 20 ans et plus : 4%.

Prêts à taux variable : 3,79%.

Prêts-relais : 4,11%.



Ces taux s’appliquent sur le TAEG (Taux Annuel Effectif Global) qui comprend le coût du crédit mais aussi les frais annexes.