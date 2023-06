Le taux d'usure va dépasser les 5% !

En parallèle, le volume de crédits accordés semble être en déclin pour les banques, même si la Banque de France insiste sur le fait que cela représente une normalisation après des années exceptionnelles. Enfin, un autre élément à considérer est la diminution des prix des biens immobiliers dans l'ancien pour la première fois depuis 2015, selon l'indice Notaires-Insee. Cela ajoute une autre couche de complexité à l'analyse de la santé du marché immobilier, d'autant plus que le vocabulaire et les chiffres avancés par les courtiers, les banquiers et les régulateurs sont variés.



Ces augmentations des taux d'usure pourraient avoir des implications significatives pour les emprunteurs potentiels, car elles rendent l'accès au crédit plus coûteux et, par conséquent, plus difficile pour certains ménages. Il sera essentiel de surveiller l'évolution du marché au cours des prochains mois pour comprendre l'impact complet de ces changements.