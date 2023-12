Le taux de revalorisation du SMIC 2024 est connu

Cette augmentation, effective au 1er janvier de chaque année, se base sur deux indicateurs majeurs. Le premier est l'indice des prix à la consommation hors tabac pour les ménages les plus modestes (premier quintile de la distribution des niveaux de vie). Le second critère est la moitié de la croissance du pouvoir d'achat du salaire horaire de base des ouvriers et employés (SHBOE).



Cette formule, conçue pour ajuster le SMIC en fonction de l'évolution du coût de la vie et des salaires, assure une augmentation qui reflète les réalités économiques et sociales du pays. Mais pour connaître le niveau exact de la revalorisation, il faut attendre les données définitives de l’inflation de novembre 2023 qui n’ont été publiée par l’Insee que ce 15 décembre 2023. En novembre 2023, l’inflation s’est établie à 3,5% sur un an, confirmant le ralentissement de la hausse des prix.