Le taux du Livret A pourrait baisser l'année prochaine

Alerte sur le rendement du Livret A ! Le véhicule d'épargne plébiscité par les Français malgré un taux d'intérêt au plancher depuis le 1er août 2015 pourrait voir son attractivité baisser un peu plus. Alors que le taux est gelé depuis 2015 et jusqu'au 31 janvier 2020, sa réactualisation est prévue pour le 1er février prochain. Au micro de BFM Business, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, a prévenu que ce taux restera positif mais qu'il pourrait être moins élevé qu'actuellement. De 0,75%, le taux d'intérêt du Livret A passerait ainsi à 0,5% seulement.



La fameuse formule qui permet de déterminer le niveau de rémunération du Livret A prend en compte le taux d'inflation et les taux d'intérêt. « Cette formule, début février, pourrait donner un taux de 0,5%. Donc il reste positif, sauf s'il y a des circonstances exceptionnelles », explique-t-il. Et a priori, il ne saurait être question de proposer un taux de rendement plus élevé que ces 0,5% : « Aujourd'hui, il ne me semble pas qu'il y ait de raison d'invoquer des circonstances exceptionnelles ».