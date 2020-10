Le télétravail recommandé « autant que possible » en zone d'alerte maximale

« ll apparaît nécessaire d’intensifier le télétravail pour les entreprises des zones concernées, en passant par le dialogue social afin de trouver des solutions équilibrées qui permettront de garantir protection des salariés et poursuite de l’activité économique », a expliqué la ministre via un communiqué. « De nombreux postes de travail permettent un travail à distance, et des rotations peuvent s’organiser afin de limiter l’impact sur le collectif de travail ».



Dans les zones d’alerte renforcée et maximale, le gouvernement demande aux employeurs et aux salariés de "trouver les organisations adaptées à chaque entreprise, et de limiter ainsi les interactions sociales, que ce soit sur le lieu de travail ou dans les transports en commun. Il s’agit d’un effort collectif demandé aux entreprises mais un effort nécessaire pour réduire la circulation du virus ». En Île-de-France, même si le préfet de police et le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) ont rappelé que le télétravail était « encouragé », le protocole national défini le 1er septembre dernier continue de s'appliquer pour les entreprises ne pouvant appliquer le télétravail.