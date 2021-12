Le télétravail s'est durablement installé

À compter du 3 janvier, le télétravail va devenir obligatoire dans les entreprises qui le peuvent en France et ce, durant trois semaines (et il est possible que la période s'allonge en fonction du contexte sanitaire). Mais au-delà des situations de crise comme celle que le monde connait actuellement, alimentée par le variant Omicron et la cinquième vague, la pratique du travail à domicile va demeurer, selon une étude de l'OCDE.



L'organisation a examiné les évolutions des offres d'emploi proposées sur la plateforme Indeed dans 20 pays différents. Les postes avec télétravail devraient se stabiliser à 7,5% du total des offres d'emploi, d'après l'étude. C'est trois fois plus qu'avant le déclenchement de la crise sanitaire, un bond en avant remarquable : la pandémie a permis à de nombreuses entreprises de revoir leur organisation pour y intégrer le travail à domicile.