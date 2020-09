Le trafic aérien en panne en Europe

Entre des fermetures de frontières et des mesures de quatorzaine selon les pays, voyager en avion en Europe est toujours très compliqué malgré la levée du confinement. Ces difficultés vont précipiter une baisse plus importante que prévu du nombre de vols, selon Eurocontrol, l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne. Elle estime en effet que le trafic aérien va plonger de plus de la moitié (55%) cette année par rapport à l'an dernier, ce qui représente 6 millions de vols en moins. En avril, l'hypothèse communément admise était d'un recul de 5 millions de vols. « Les réservations des compagnies aériennes au cours des prochains sont extrêmement faibles », s'alarme Eamonn Brennan, directeur d'Eurocontrol.



En cause, les critères sanitaires décidés indépendamment par chacun des pays. Eurocontrol estime que la situation pourrait s'améliorer si une meilleure harmonisation était en place. La Commission européenne a d'ailleurs récemment proposé d'aligner les règles, ce qui est vu positivement par l'organisme qui compte dans ses rangs 41 pays, dont l'ensemble de l'UE. En revanche, Eurocontrol s'oppose franchement aux mesures de quatorzaine et aux restrictions générales qui sont en train de « tuer l'industrie du voyage et du tourisme ».