Le transporteur Mydrah a choisi la télématique SuiviDeFlotte

Mydrah a choisi la solution télématique SuiviDeFlotte pour optimiser son organisation et sa rentabilité.

Avoir l’œil sur l’état des véhicules : la première exigence du transporteur

« Le groupe Mydrahrépond aux contraintes d’organisation en flux tendu de ses clients. Ces contraintes qui vont peser sur la livraison que nous réalisons, sont de nature différente selon les secteurs, mais on les retrouve aussi bien dans l’univers des pièces automobiles que des produits pharmaceutiques ou de la livraison de la presse... », explique Thibault Hardy, le gérant de l’entreprise MIDRAH.e transporteur toulousain multiservices cherche constamment à optimiser ses prestations de livraison et s'appuie sur la télématique.avec des alertes qui remontent sur la plateforme logicielle, toute nécessité d’intervention.La surveillance de tous les véhicules du parc est continue, et possible à distance même s'ils sont dispersés sur plusieurs sites ou mobilisés sur des opérations et des trajets.Mais ce n'est pas tout.Les fonctions assurées par la solution SuiviDeFlotte sont larges... Localiser les véhicules en cours de route pour permettre de faire un crochet sur le point d’enlèvement le plus proche et assurer une livraison impromptue ; transmettre l’identité des conducteurs d’infractions en quelques clics grâce à la connexion avec le portail de l’ANTAI ; reconstituer le contexte d’un accident, trajet, vitesse, graphique à l’appui ; évaluer la qualité de la conduite d’une équipe ou d’un conducteur ; vérifier que les véhicules ne sont pas déplacés et être alertés de mouvements intempestifs ; faire de la maintenance préventive et ne pas rater un contrôle technique…Les véhicules, ne doivent jamais faire défaut pour assurer les livraisons dans de parfaites conditions, et la réputation de l’entreprise. Dans ce métier, on ne discute donc pas de l’intérêt d’une solution de télématique et de gestion de flottes. C’est juste indispensable !Le groupe Mydrahest d’ailleurs unde ce type de solution : pas moins de 15 ans que la télématique a fait son entrée dans l’entreprise. On parle à des spécialistes qui ne s’engagent pas avec un fournisseur sans avoir testé la solution auparavant.C’est ce qui s’est donc passé, quand en 2021, 10 véhicules sur les 140 que compte le parc, sont équipés pour un test d’une année de la solution de SuiviDeFlotte. De quoi se rendre compte de la fiabilité de la technologie, des fonctionnalités et de la réactivité du SAV, le cas échéant.Au final,Dans l’entreprise,Conclusion : SuiviDeFlotte, ça marche vraiment très bien ! Et c’est Loic Ventre, précédemment formateur en outil informatique, un peu geek, chef de parc Utilitaires depuis 7 ans chez Mydrah, qui le dit ! Un de ces clients engagé que SuiviDeFlotte écoute avec attention, qui sait remonter des suggestions d’améliorations.« Nous devons beaucoup à des clients comme le groupe Mydrah. Ils sont des utilisateurs attentifs es experts de nos outils. Ils nous remontent des améliorations fonctionnelles et ergonomiques qui vont être incluses dans les prochaines éditions de notre solution. Ils nous disent ce qu’ils utilisent le plus, ce qu’ils aiment, ce qu’ils veulent », explique Julien Rousseau, CEO de SuiviDeFlotte.

SuiviDeFlotte.net conçoit et commercialise des solutions clés en main de géolocalisation, éco-conduite, et gestion de flottes de véhicules (VL, VU, poids lourds), utilisée par 4 000 entreprises, TPE, PME et entités de grands groupes, en France. Sa solution dédiée aux flottes professionnelles est distribuée en mode SaaS, disponible sur PC et par applications mobiles sur smartphone.

Entreprise indépendante et française, son siège social est à Tours.

Elle emploie +55 collaborateurs, réalise 7 millions d’euros de chiffre d’affaires. 25 % de son effectif est consacré à la R&D.

Pour en savoir plus : suivideflotte.net