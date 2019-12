Le tunnel pour voitures d’Elon Musk opérationnel en 2020 ?

Le 30 Décembre 2019, par Paolo Garoscio

Si le nom de l’entreprise est une blague, The Boring Company étant un jeu de mots sur le verbe « to bore » qui signifie à la fois « creuser » et « ennuyer », le projet se concrétise de plus en plus. Dans un tweet publié le 28 décembre 2019, le milliardaire Elon Musk, fondateur de l’entreprise, a annoncé que le premier tunnel est bientôt terminé.



Las Vegas : terrain d’expérimentation pour The Boring Company Située dans le désert du Nevada, Las Vegas est l’endroit idéal pour Elon Musk et sa société The Boring Company qui se propose de creuser des tunnels à très haute vitesse pour les voitures. À Las Vegas, il y a en effet moins de problématiques liées, par exemple, aux infrastructures souterraines. La ville, connue pour ses casinos, avait lancé le projet en mars 2019.



Si initialement les tunnels devaient être opérationnels fin 2019, c’est sans surprise que le chantier, le premier de ce type pour l’entreprise, a pris un peu de retard. Mais il serait en phase de finition, si on en croit Elon Musk, ce qui pourrait présager une mise en service en 2020. Ce serait alors le premier tunnel de l’entreprise, et une véritable vitrine pour de nouveaux contrats.

Un projet bien inférieur aux ambitions d’Elon Musk Si le montant réel de la construction de ce premier tunnel n’a pas été dévoilé, il est estimé entre 35 et 55 millions de dollars. Un prix très peu élevé, au final, car le projet est de taille limitée : il ne servira qu’à convoyer les visiteurs du centre de congrès de la ville dans le cadre de l’expansion de ce dernier. D’un bout à l’autre, une fois terminé, il aura une amplitude de 3,2 kilomètres : le tunnel d’Elon Musk devrait relier les deux extrémités ainsi que relier le complexe au Strip, le boulevard principal de la ville où se trouvent tous les casinos.



Au final, ce ne sont donc que moins de 10 kilomètres de tunnel que The Boring Company aura creusés, bien loin de l’ambition du milliardaire américain qui voudrait désengorger les villes en creusant des tunnels en dessous de celles-ci.

