Le versement du salaire en plusieurs fois intéresse beaucoup de Français

En fonction de l'âge et du salaire, l'intérêt est plus ou moins marqué. Ainsi, 61% des 18-24 ans se disent intéressés, contre 20% seulement chez les 65 ans et plus. Les ménages qui gagnent moins de 2.000 euros par mois sont aussi plus sensibles à cette possibilité : 49% aimeraient des versements toutes les deux semaines, contre 24% pour ceux dont le salaire dépassent les 3.500 euros.



Pour ce qui concerne un versement hebdomadaire, 34% des personnes interrogées y sont favorables : 27% se disent « intéressées », 7% « très intéressées ». Avec là aussi des résultats plus élevés chez les jeunes et auprès des ménages gagnant moins de 2.000 euros. Plus intéressant encore : 19% des Français se montrent intéressés par un versement de leur salaire… chaque jour !