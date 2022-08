Le vin rosé, champion des tables françaises

Les Français sont les plus gros consommateurs de vin rosé au monde. 35% de la consommation mondiale est en effet engloutie par l'Hexagone, d'après le dernier rapport de l'Observatoire mondial du rosé. Les États-Unis sont deuxième, mais de loin avec 15%. Le nombre moyen de bouteilles consommées par rapport au nombre de Français en âge d'en acheter dépasse la vingtaine par an !



Et les chiffres pour les mois de mai, juin et juillet pourraient bien renforcer cette première place au palmarès mondial. Selon le panéliste NielsenIQ, les consommateurs français ont acheté près de 400 millions d'euros de rosé en grande distribution pendant cette période : c'est 20 millions d'euros de plus par rapport au vin rouge dont les bouteilles sont plus nombreuses dans les rayons des magasins.