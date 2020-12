Leclerc va louer la Spring, la voiture électrique de Dacia

À partir du mois de mars 2021, les hypermarchés E. Leclerc proposeront à la location 3.000 Dacia Spring et 1.000 Renault Zoé. Pour le véhicule électrique de Dacia, propriété du groupe au losange, c'est un premier pas encourageant, « une démarche qui devrait encourager le test puis l'adoption de ce mode de transport plus vert par des milliers d'automobilistes », souligne le constructeur dans le communiqué. Pour l'enseigne de grande distribution, c'est non seulement un joli coup marketing mais aussi l'opportunité de proposer une offre électrique « particulièrement accessible ».



Les véhicules pourront être loués dans 503 points Leclerc. Le groupe a également annoncé son intention de mettre en place un réseau de bornes de recharge : 5.000 d'ici la fin de l'année prochaine, 10.000 à l'horizon 2025. Le partenariat est donc d'importance, ce que souligne Luca de Meo, directeur général du constructeur français : « La mobilité de demain se construira en écosystème, ensemble, et cela commence par des partenariats comme celui-ci ». Et qui sait, peut-être que l'expérience donnera des idées à d'autres enseignes de la grande distribution.