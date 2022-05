LegalTechs : DiliTrust poursuit son ascension

Un consortium prestigieux composé de Cathay Capital, Eurazeo et Sagard investit 130 millions d'euros dans DiliTrust, leader des solutions SaaS pour les directions juridiques. Une transaction majeure sur le secteur européen des LegalTechs. La société emploie aujourd’hui plus de 170 personnes à travers le monde pour un chiffre d’affaires de près de 20 millions d’euros en 2021, avec une croissance annuelle de plus de 30% ces dernières années.



DiliTrust s’est forgée un savoir-faire reconnu au contact des directions juridiques des grands groupes et des entreprises de taille intermédiaire en leur proposant une suite intégrée de solutions sécurisées, pour répondre aux défis de transformation digitale, de collaboration et de conformité des départements juridiques. Avec plus de 2000 organisations utilisatrices sur quatre continents, et un taux de recommandation clients supérieur à 97%, DiliTrust est reconnue pour son expertise métier et sa proximité. Les cas d’usage se concentrent autour des réunions de conseils d’administration, de la gestion des entités juridiques, des contrats et litiges et enfin des data rooms permanentes.