Léger mieux pour le déficit commercial de la France en janvier

Il y a du mieux sur le plan du déficit commercial de la France. 2022 avait battu un record en la matière, avec un solde négatif historique de 164 milliards d'euros. En cause : la facture énergétique qui a flambé. À la hausse des prix de l'énergie s'est ajouté la faiblesse de la production nationale d'électricité en raison d'un parc nucléaire à la peine. Le mois de janvier, s'il reste déficitaire, permet toutefois un peu plus d'optimisme.



Selon l'Insee qui se base sur les chiffres des Douanes, le solde commercial de la France s'est redressé de 0,5 milliard d’euros en janvier 2023, pour s’établir à -13,6 milliards d’euros. Les importations sont en baisse de 0,8 milliard pour atteindre 63,6 milliards d'euros. Quant aux exportations, elles diminuent également mais de façon plus modérée (-0,3 milliard), à 50 milliards d'euros.