Législatives 2022 : une Assemblée nationale sans majorité

Emmanuel Macron et son gouvernement devront trouver des alliés : avec seulement 245 députés élus le 19 juin 2022, le parti présidentiel perd sa majorité absolue qui lui a permis d’adopter les réformes majeures du premier quinquennat. Avec 50 députés en moins, c’est par ailleurs un véritable désaveu pour le Président.



Toutefois, aucun grand gagnant n’est à signaler. L’alliance Nupes, construite autour de Jean-Luc Mélenchon, ne réussit pas non plus à s’imposer. Avec 131 députés mais un risque de morcellement à tout moment, la première force d’opposition reste fragile. Quant aux Républicains, ils n’arrivent à faire élire que 61 députés, soit moins que le Rassemblement National. Ce dernier, avec 89 députés élus, crée la surprise et dépasse ses propres attentes.