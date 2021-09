Lego toujours en grande forme

L'an dernier, Lego s'est ainsi allié à Nintendo pour des sets de construction inspirés de l'univers de Super Mario. D'autres franchises connaissent un succès qui ne se dément pas, comme Lego Star Wars. Le constructeur s'intéresse également au marché des adultes, avec des produits spécifiques comme Lego Arts (recréation de peintures célèbres) et Lego Dots (loisir créatif).



Enfin, Lego a pesé de tout son poids dans le numérique. L'entreprise produit des jeux vidéo et n'hésite pas aussi à mêler jeu physique et jeu virtuel : Lego Friends, Lego Technic, Lego City… Des modèles qui combinent les constructions avec la réalité augmentée permise par les smartphones. Les jeunes clients de Lego ne font pas la différence entre le virtuel et le réel, c'est pourquoi combiner les deux a beaucoup de sens pour Lego.