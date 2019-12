Les « arrondis solidaires » gagnent en popularité

Les micro-dons, alias les « arrondis solidaires », ce sont les petites sommes de quelques centimes que les consommateurs acceptent de donner à une organisation caritative aux caisses des supermarchés et des magasins. Selon Europe 1, ces dons d'une valeur moyenne de 25 centimes, ont rapporté 7 millions d'euros en 2019. C'est presque deux fois plus que l'an dernier, souligne l'antenne. Le principe a connu un boom de reconnaissance en raison de l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame.



L'idée a le mérite de la simplicité, elle est aussi quasiment indolore pour le portefeuille des consommateurs. Tout se passe sur le terminal de carte bancaire : il suffit de donner son consentement au prélèvement représentant l'arrondi supérieur de la facture. L'argent collecté par ce biais est versé sur un compte tiers sur lequel le commerçant n'a aucune prise. La collecte est versée à l'organisation bénéficiaire. Cela finit par représenter des sommes importantes et une part significative du budget pour plusieurs d'entre elles.