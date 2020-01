Les Années folles de Raoul Dufy (1877-1953)

Les multiples nuances de gris d’un automne breton forment un cadre subtil à la lumière et aux couleurs de Dufy. Une visite recommandée pour affronter avec optimisme les mois d’hiver ! 300 œuvres, toutes issues d’une collection particulière belge, ont envahi avec bonheur le musée pour offrir une vision renouvelée de l’artiste. Faire connaître la facette méconnue de Dufy, son rapport avec la mode et le tissu, telle est l’ambition des commissaires de l’exposition. Ce collectionneur qui voue une passion exclusive à Dufy depuis les années 1990 continue à enrichir sa collection au gré des achats en vente publique et aime particulièrement le partage que procure une exposition publique à travers les remarques des visiteurs inscrites sur son propre livre d’or.



Né au Havre, la mer est sa première passion et le bleu, sa couleur fétiche, des paysages normands à la Méditerranée. « Savez-vous que les peintres ne naissent que dans les climats maritimes ? » assure l’artiste qui accorde autant d’importance à la peinture qu’aux arts décoratifs et aime explorer un thème et ses variations en une multitude d’expressions (dessin, peinture, gravure, céramique, étoffe, décor).



Le parcours de l’exposition conjugue habilement le propos scientifique et la mise en valeur des choix du collectionneur dont le premier achat, La Console jaune, une gouache de 1949 sur laquelle trône un violon et une partition de musique, rappelle l’univers familial de l’artiste pour qui musique et peinture sont liées. Pour Dufy, « le tableau est une partition d’orchestre et le spectateur trace lui-même le rythme de la mesure avec l’ampleur ou la rapidité de son regard ». Lorgnant du côté des impressionnistes puis des Fauves, il trouve vite son propre langage « J’avais découvert mon système de peinture dont voici la théorie : à suivre la lumière solaire, on perd son temps. La lumière de la peinture, c’est autre chose : c’est la lumière de la répartition, de la composition, une lumière-couleur ».