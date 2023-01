Les Ateliers de Macha ont 18 ans.

Les résultats que vous obtenez sont souvent stupéfiants de talent. Diriez-vous que les enfants ont moins de filtres et des capacités de mimétisme beaucoup plus fortes que les adultes ?



Je ne parlerais pas de mimétisme, car il ne s’agit pas vraiment de cela sur nos ateliers, la volonté est de comprendre le travail d’un artiste, pour le réinventer à sa façon.

Les enfants ont moins de filtres, et c’est peut-être là la clé pour réussir dans ce contexte créatif. Il faut de la rigueur, que l’on apporte par le thème imposé, mais le reste, c’est à eux de l’accomplir.



Ils n’ont pas encore tous les codes sociaux, et ne se posent par conséquent pas autant de questions que nous, le regard de l’autre n’est pas omniprésent. Les résultats sont le fruit d’une imagination encore foisonnante et quelque part solitaire, que nous adultes, devrions retrouver…



Les enfants qui participent à vos ateliers viennent de tous horizons culturels, l’Art est-il un langage universel pour eux ?



C’est une question complexe. Nous remarquons que certains sujets touchent la totalité de nos élèves, peu importe leurs différences culturelles ou leurs écarts d’âge ; ce sont souvent des sujets liés à la nature, aux hommes et leurs émotions. Mais parfois il arrive qu’un artiste ne puisse toucher qu’une partie de notre audience, c’est alors à nous d’aller vers ceux pour qui l’œuvre est moins accessible, pour les ouvrir à de nouveaux horizons. Ce qui est certain, c’est qu’universellement, l’Art les touche, et ce de façon plurielle.



Les Ateliers de Macha ont plus de 15 ans d’existence, quels sont vos projets pour les années à venir ?



18 ans pour être exact, l’âge de la majorité ! Et nos projets, avec les années, sont toujours plus nombreux. Développement de nos lieux d’intervention à Paris et dans toute la France, avec la création d’équipes d’artistes et de médiateurs ; collaborations avec des marques pour des événements inédits ; animation d’ateliers pour les entreprises, les adultes ou même en famille ; création d’une série de livres ludiques pour découvrir l’Histoire de l’Art. Ça n’est que le début d’une grande aventure !