Les CHU face à une situation financière alarmante

La santé financière des 32 CHU français est en péril. Leur déficit cumulé a en effet triplé en un an, il s'élève désormais à 1,2 milliard d'euros. Cette détérioration rapide et profonde est une source de préoccupation majeure pour les directeurs, doyens et médecins de ces institutions. Ils soulignent une chute dramatique de la capacité d'autofinancement des CHU, diminuée de 86 %, mettant en péril leur capacité à investir. Selon eux, cette situation est peut-être la plus grave depuis la création des CHU en 1958.



Les causes de cette crise financière sont multiples. Parmi elles, une inflation considérable a engendré des dépenses supplémentaires importantes, laissant un reste à charge de 585 millions d’euros pour les CHU en 2023. De plus, un manque de financement des mesures issues du Ségur de la santé et une baisse des recettes liée aux fermetures de lits après la pandémie de Covid-19 aggravent la situation. Ces éléments conjugués pèsent lourdement sur les perspectives d'amélioration du secteur, notamment en termes d'attractivité des carrières et de fidélisation des soignants.