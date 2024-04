Les États-Unis craignent la « surproduction » de la Chine

Les discussions entre Janet Yellen et les responsables chinois, notamment le vice-Premier ministre He Lifeng et le Premier ministre Li Qiang, ont abordé ces sujets économiques mais aussi des questions sensibles de sécurité nationale. Yellen a partagé ses inquiétudes sur les « déséquilibres » de l'économie chinoise et les implications d'un soutien militaire à la Russie, tout en réaffirmant l'engagement américain à éviter les mesures économiques « surprises » en matière de sécurité nationale. De son côté, la Chine appelle à une considération « objective » de sa capacité de production, arguant que les accusations de « surcapacité » par les États-Unis et l'Europe sont infondées.



Malgré les différends, la visite de Yellen marque une étape vers la stabilisation des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Chine, avec une reprise de la coopération sur plusieurs fronts, dont le changement climatique et la lutte contre le blanchiment d'argent. Les deux parties ont convenu de poursuivre le dialogue sur l'excès de capacité de production, signalant une ouverture à la discussion malgré des positions parfois divergentes.