Les États-Unis mettent en garde les banques européennes toujours en Russie

Les banques Raiffeisen Bank International, UniCredit, et Intesa Sanpaolo ont exprimé leur intention de réduire ou de céder leurs activités en Russie. Cependant, les sanctions occidentales réduisent le nombre d'acheteurs potentiels, rendant la sortie du marché russe particulièrement complexe. Une grande partie de leurs liquidités est immobilisée, et pour vendre leurs actifs, elles doivent obtenir l'autorisation de Vladimir Poutine, ce qui pourrait s'avérer difficile.



En 2023, les profits des banques européennes en Russie ont été supérieurs à ceux enregistrés avant la guerre, générant plus de 800 millions d'euros en impôts pour les autorités russes. Cette situation financière avantageuse pour la Russie pourrait compliquer davantage leur départ.



Le renforcement potentiel des sanctions américaines vise donc à mettre fin à cette situation où les banques occidentales, tout en étant soumises aux sanctions, continuent de jouer un rôle crucial dans l'économie russe. La secrétaire américaine au Trésor a insisté sur le fait que les risques pour ces banques sont réels et importants. Les superviseurs bancaires européens devront alors redoubler de vigilance pour naviguer dans cet environnement de plus en plus hostile.