Les Français accros aux applications mobiles

Le jeu vidéo pèse très lourd dans cette somme : 292 millions d'euros uniquement pour le troisième trimestre, un chiffre qui progresse de 20% d'une année sur l'autre ! Il y a clairement eu une demande forte pour les jeux vidéo pendant cette période, ce qui est à rapprocher avec le besoin de s'occuper. Comme les apps, les jeux vidéo sont majoritairement gratuits au téléchargement, mais pour aller plus loin, obtenir des niveaux ou des équipements supplémentaires, ils proposent des micro-achats.



Parmi les jeux les plus téléchargées, Cube Surfer, Scribble Rider et Coin Master sont sur le top 3. En revanche, les jeux les plus rentables sont Coin Master, Dragon Ball Z Dokkan Battle et Brawl Stars. Du côté des applications, celles les plus téléchargées pendant la période ont été TikTok, Reface et WhatsApp ; celles qui ont enregistré le plus de revenus sont Deezer et Netflix.