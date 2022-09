Les Français auraient besoin de 510 euros par mois pour vivre convenablement

Et même avec cet argent supplémentaire en poche, les Français ne s'offriraient pas pour autant des « achats plaisir », relève l'étude. La somme servirait d'abord et avant tout à couvrir les frais d'alimentation (dans 53% des cas) ou d'énergie (29%). « Le pessimisme des Français face à la gravité de la situation se fait sentir à bien des égards », explique Mathieu Escarpit, directeur marketing chez Cofidis France, qui poursuit : « ils repoussent leurs projets, se restreignent dans leurs achats du quotidien et tentent de trouver des solutions pour alléger l’impact de l’inflation ».



Les perspectives restent sombres : 66% des Français estiment ainsi que leur pouvoir d'achat va refluer dans les douze prochains mois, ce qui représente une hausse vertigineuse de 29 points d'une année sur l'autre. Près de 6 Français sur 10 ont réduit les dépenses « non essentielles » au cours des douze derniers mois, et dans une proportion similaire ils recherchent des prix bas et des « astuces » pour payer moins cher.