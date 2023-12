Les Français boivent de moins en moins de vin

La France, perçue comme le berceau mondial du vin, assiste à une mutation de ses habitudes de consommation. Selon une enquête menée par FranceAgriMer et le Cniv, seulement 11 % des Français se qualifient désormais de consommateurs réguliers de vin, contre 16 % en 2015 et une majorité écrasante de 51 % en 1980. Cette tendance s’inscrit dans un contexte plus large de déclin de la consommation d’alcool, où la consommation de bière semble être la seule à connaître une hausse.



Ce phénomène transcende les générations mais s'avère plus marqué chez les jeunes. Le rapport au vin, ainsi qu'à l'alcool en général, évolue avec une conscience croissante des enjeux liés à la santé. Les générations plus âgées maintiennent une consommation plus régulière, avec 18 % des plus de 50 ans se déclarant consommateurs réguliers. Chez les 35-49 ans, la consommation hebdomadaire atteint 21 %, tandis que les 18-34 ans ne représentent que 15 % de cette catégorie. L'étude met en avant une consommation occasionnelle et modérée, reflétant une évolution des modes de vie et des priorités.