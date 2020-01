Les Français et les décideurs sont pessimistes

Les résultats de ce baromètre, réalisé par Viavoice pour BFM Business , HEC et Le Figaro, montrent que malgré un chômage en recul et des résultats économiques plus convaincants qu'ailleurs en Europe, les Français et les décideurs n'ont décidément pas le moral. L'enquête a été réalisée alors que la grève contre la réforme des retraites était toujours en cours, donc dans un climat social difficile.. 46% d'entre eux pensent que leur situation financière personnelle va s'aggraver (+5 points).Du côté des décideurs, ce n'est guère plus réjouissant. Ainsi, l'indicateur de leur moral s'établit à -22, une perte de 3 points par rapport au mois de novembre. C'est un niveau similaire à celui du mois de mars 2019, alors que la crise des « gilets jaunes » n'en finissait pas de finir. Même avec une décrue du nombre de demandeurs d'emplois de plus en plus sensible, les décideurs sont 44% (+15 points !) à penser que le chômage continuera d'augmenter.