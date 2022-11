Les Français louent sur Airbnb pour faire face à la crise du pouvoir d'achat

Dans un contexte de plus en plus difficile pour le pouvoir d'achat, les Français trouvent des solutions pour améliorer le quotidien. Une d'entre elles est de louer une chambre auprès d'Airbnb. La plateforme de location touristique de courte durée a enregistré une hausse de 31% des annonces de chambres individuelles sur son site au troisième trimestre. L'entreprise a qualifié cette augmentation de « disproportionnée »…



Airbnb a produit une enquête sur le sujet, qui rapporte que 46% des hôtes utilisent les revenus de la location de leur chambre pour l'achat de nourriture et d'autres produits. 10% environ d'entre eux déclarent que la plateforme aide à éviter l'expulsion ou la saisie ! Dans toutes les régions, le site a observé la même progression du nombre de locations de la sorte.