Les Français ont plébiscité la livraison de repas durant le confinement

Nielsen rapporte également que les Français ayant utilisé un service de livraison de repas ont payé en moyenne 30 euros. 34% ont dépensé entre 20 à 29 euros, 29% une somme comprise entre 10 et 19 euros. 21% des personnes interrogées ont déboursé entre 30 et 39 euros. 13% ont dépassé les 40 euros pour un repas. Parmi les plats les plus populaires durant la période, l'inusable pizza est en tête des préférences des Français (40%).



Sur leurs applications de livraison, les Français ont également commandé des burgers et des sushis (15% pour chaque), puis de la nourriture asiatique pour 12% d'entre eux. La restauration rapide hors burgers a été la plus populaire auprès de 10% des personnes interrogées. La cuisine française vient ensuite avec 7%, suivie par la cuisine indienne (5%), du Moyen-Orient (4%) et italienne hors pizza (3%).