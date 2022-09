Les Français ont plébiscité les séjours avion+hôtel cet été

Les Français ont retrouvé le goût des vacances cet été, après deux années où les restrictions sanitaires ont limité les possibilités de voyages. Le bilan estival du syndicat des entreprises du tour operating (Seto), qui regroupe 30 sociétés du secteur, est positif. 1,37 million de clients ont ainsi choisi un séjour combinant avion+hôtel, ce qui représente une hausse de quasiment 100% par rapport à l'été dernier.



Et c'est encore mieux en termes de valeur puisque le chiffre d'affaires de cette activité s'est établi à 1,737 milliard d'euros (+109% !). Très clairement, les Français ont repris goût aux voyages et au tourisme cet été : le Seto a enregistré une hausse des clients de 97% en comparaison de 2021 ! Le classement des destinations les plus populaires confirme également un certain retour à la normale, avec l'Espagne en tête (289.175 clients), la Grèce (279.267) et la Tunisie avec 131.754 clients.