Les Français ont réduit leur consommation d'énergie en octobre

Les prix de l'énergie pèsent lourd et les factures réduisent le pouvoir d'achat. Les Français en ont bien conscience et manifestement, ils ont pris le taureau par les cornes au mois d'octobre ! RTE, le gestionnaire du réseau électrique en France, a annoncé que la consommation d'électricité avait reculé de 5,9% le mois dernier par rapport à octobre 2021. Et cela ne s'arrête pas à l'électricité puisque du côté du gaz, on observe un même recul de la consommation.



Le gestionnaire du réseau du gaz GRTGaz a observé une baisse très importante de la consommation de 45% pour le mois d'octobre. Les Français en ont consommé 10.100 gigawatts-heure alors que le niveau avait été de 18.500 gigawatts-heure il y a un an. De quoi réduire les prix des factures, mais aussi éviter les coupures d'énergie en cas de pic de consommation.