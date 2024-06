Les Français ont tranché : le TGV est trop cher

Selon une enquête menée par l'Ifop pour la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut), le train souffre de l'image d'un mode de transport trop coûteux et peu flexible. L'étude, qui a interrogé 2.003 Français âgés de 18 ans et plus, révèle que 75 % des non-utilisateurs considèrent le train comme « pas bon marché », particulièrement en ce qui concerne le TGV. En dépit de la stabilité des tarifs moyens des TGV traditionnels (hors Ouigo), établis à un peu plus de 40 euros par trajet entre 2018 et 2022, le prix moyen des billets Ouigo a significativement augmenté, passant de 23 à 31 euros.



Le président de la Fnaut, François Delétraz, déplore cette hausse, affirmant qu'elle se fait au détriment de l'offre Inoui, désavantageant ainsi les détenteurs de cartes Avantage ou Liberté, non valables sur les trajets Ouigo. En outre, l'accès aux gares représente un autre frein majeur, avec 77 % des Français trouvant difficile de stationner leur voiture à proximité des gares, 66 % partageant cet avis pour le vélo et 62 % considérant le trajet à pied jusqu'à la gare comme désagréable.



Outre le coût et l'accessibilité, les grèves et perturbations ferroviaires jouent un rôle important dans la perception négative du train par les Français. La Fnaut souligne que ces événements ont un impact significatif sur ceux qui n'utilisent pas le train, créant une image de transport peu fiable. Pour contrer cette perception, la Fnaut propose de lancer des campagnes de sensibilisation visant à améliorer l'image du train auprès du grand public.