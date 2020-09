Les Français plébiscitent la presse en ligne

Ce sont les journaux de la presse quotidienne régionale qui ont bénéficié de la progression la plus spectaculaire durant la période 2019-2020, avec une croissance de la fréquentation de 24,5%. La presse magazine affiche une hausse solide de 22,8%, contre 7,8% pour les grands titres de la presse nationale, dont le virage vers le numérique a été pris plus tôt que le reste de la presse. Pour ce qui concerne les ventes tous formats confondus, elles ont reculé de 2,5% pour les versions papier traditionnelles sur la période allant de juillet 2019 à février 2020. L'ACPM a préféré mettre de côté la période de mars à juin durant laquelle la parution a été problématique.



Les ventes des versions numériques (majoritairement en PDF) ont connu un rebond de 25,6%, de quoi compenser les pertes des formats physiques. La presse quotidienne régionale a enregistré une hausse franche de 30,1%, mais les quotidiens nationaux ne sont pas mal non plus avec une croissance de 27% et de 22,8% pour la presse magazine. Entre juillet 2019 et juin 2020, la presse dans son ensemble a écoulé plus de 3 milliards d'exemplaires. Reste à régler le problème de la publicité dont les recettes sont encore trop faibles pour soutenir l'activité.