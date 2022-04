Les Français se sont précipités dans les trains pour le week-end pascal

De vendredi 15 à ce lundi 18 avril, ce sont quelque 2.500 TGV et Intercités qui ont circulé. Et le bilan est tout aussi positif pour les vacances du printemps, qui s'étalent du 8 avril au 9 mai en fonction des zones. La SNCF a en effet vendu 7,2 millions de billets TGV et Intercités pour la période. C'est 3% de mieux qu'en 2021… et trois fois plus qu'en 2020 !



L'entreprise, qui relève que les Français réservent de plus en plus au dernier moment, a observé une reprise des voyages « loisirs », et même une accélération. Cette activité a ainsi retrouvé son niveau d'avant la crise sanitaire. En revanche, les voyages « professionnels » sont toujours à la traîne, avec une activité 50% plus faible qu'en 2019.