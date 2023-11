Les Français sont-ils satisfaits de leur retraite ?

Selon l'enquête de la Drees, menée en 2021 auprès de 5.500 nouveaux retraités, 28% des Français indiquent une diminution de leur satisfaction de vie après leur départ en retraite. Parallèlement, 36% des sondés se disent plus satisfaits, tandis que le reste affirme une stabilité dans leur niveau de satisfaction. Ce constat montre une dichotomie au moment de vivre sa retraite, où le bien-être post-professionnel ne semble pas être une garantie universelle.



Un aspect notable de l'étude est le sentiment de regret exprimé par certains retraités concernant l'âge de leur départ à la retraite. Environ 21% des assurés déclarent qu'ils auraient préféré partir plus tard, dans l'espoir de bénéficier d'une meilleure pension. Ce regret est plus fréquent chez les retraités aux revenus modestes et les femmes, qui auraient souhaité retarder leur départ pour une pension plus avantageuse. En revanche, les ouvriers, souvent déjà moins satisfaits de leur vie avant la retraite, ne partagent pas majoritairement ce regret.