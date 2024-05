Les Jeux Olympiques devraient rapporter gros à la région Ile-de-France

Les Jeux Olympiques et Paralympiques, qui se tiendront en France cet été, pourraient générer entre 6,7 et 11,1 milliards d'euros de retombées économiques entre 2018 et 2034 pour Paris et l'Île-de-France. C'est ce qu'indique une étude réalisée par le Centre de droit et d'économie du sport (CDES) pour le compte du Comité international olympique (CIO) et du comité d'organisation des Jeux Paris 2024. Ces prévisions tiennent compte des recettes liées à l'organisation de l'événement, de la construction et de la rénovation des infrastructures, ainsi que des retombées touristiques.



L'étude, publiée ce mardi, se concentre uniquement sur Paris et sa région, car ces zones accueillent la majorité des sites de compétition et des épreuves sportives. Elle ne fournit pas d'estimations pour l'ensemble de la France. Selon Christophe Lepetit, responsable des études économiques au CDES, l'objectif était de mesurer « le surcroît d'activité par rapport à une situation où l'événement n'aurait pas été organisé ». Ces chiffres sont en hausse par rapport à une précédente étude de 2016, qui évaluait les retombées économiques entre 5,3 et 10,7 milliards d'euros.



Le CDES a développé trois scénarios pour estimer les retombées économiques. Dans le scénario bas, les retombées atteindraient 6,7 milliards d'euros, réparties entre l'organisation (3,2 milliards), la construction (2,1 milliards) et le tourisme (1,4 milliard). Le scénario central prévoit un impact de 8,99 milliards d'euros, avec des retombées de 3,8 milliards liées à l'organisation, 2,5 milliards à la construction et 2,7 milliards au tourisme. Enfin, le scénario haut table sur 11,145 milliards d'euros, dont 4,6 milliards pour l'organisation, 3 milliards pour la construction et 3,6 milliards pour le tourisme.