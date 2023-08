Les Livrets A siphonnent les comptes courants

Les ménages français ont retiré 18,5 milliards d'euros de leurs comptes courants entre janvier et mars, après une baisse déjà notable de 14,1 milliards d'euros les trois mois précédents. En parallèle, les Livrets A et LDD ont attiré 25,4 milliards d'euros au premier trimestre, et 9 milliards de plus depuis. La différence de rémunération entre ces produits d'épargne et les comptes à vue est notable.



Depuis le 1er février, les Livrets A et LDD offrent un taux net de 3%, contre seulement 0,04% en moyenne pour les dépôts à vue des particuliers au mois de juin.Les établissements bancaires ont tenté de répondre à cette concurrence en offrant une rémunération légèrement plus élevée pour les entreprises, à 0,48% en moyenne. Cependant, ils font face à une concurrence forte du Livret A, un produit qui semble également affecter les fonds en euros de l'assurance-vie.