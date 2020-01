Les TPE peu nombreuses à verser une « prime Macron » en 2020

Sans la nécessité d'un accord d'intéressement, 62% des patrons de TPE qui n'ont pas versé de prime l'an dernier se disent prêts à le faire en 2020. Le dispositif d'intéressement a du sens pour les salariés puisqu'il les implique directement dans les résultats et la performance de leur entreprise. Mais il nécessite aussi des négociations pour trouver un terrain d'entente, qui sont parfois longues et décourageantes dans ce type de petites structures.



La prime versée par les TPE en 2019 revenait en moyenne à 543 euros par salarié, contre 432 euros pour les entreprises de plus de 2 000 salariés. Cette prime est défiscalisée et « désocialisée », ce qui la rend si intéressante pour les entreprises, elle est « facile » à verser et sans contrainte, du moins était-ce le cas l'an dernier. Au total, 4,8 millions de salariés ont bénéficié de ce bonus en 2019.