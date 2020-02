Les VTC en grève le 6 mars 2020, les prix vont-ils augmenter ?

Le 19 Février 2020, par Paolo Garoscio

Le secteur des VTC continue sa lutte contre les plateformes pour obtenir des rémunérations plus élevées pour les chauffeurs et une meilleure stabilité dans le travail. Pour ce faire, l’Intersyndicale nationale des VTC, INV, a lancé un appel à un débrayage total pour le 6 mars 2020 dans toute la France. De quoi créer, peut-être, une pénurie de chauffeurs et une distorsion de l’offre et de la demande.



Les chauffeurs VTC invités à ne pas se connecter L’Intersyndicale nationale VTC a demandé aux chauffeurs des plateformes comme Uber, Marcel ou encore Kapten, de ne pas se connecter sur celles-ci le 6 mars 2020. L’objectif est de créer une « extinction totale de toutes les applis » puisque, sans les chauffeurs, elles ne peuvent pas proposer de courses et mettre en relation les clients. Pas sûr, toutefois, que l’ensemble des chauffeurs va suivre le mouvement.



L’opération vise à obtenir de meilleures conditions de travail, comme une rémunération minimale pour une course ou encore une baisse de la commission que les plateformes prélèvent. Et la mobilisation se tiendra également dans la rue puisqu’un rassemblement est prévu à 15h30 devant le siège de la plus connue des plateformes VTC, Uber, avec à la clé une « action surprise ».

Forte hausse des tarifs des VTC le 6 mars 2020 ? Si la mobilisation est suivie par les chauffeurs, cela entraînera une distorsion dans l’offre VTC par rapport à la demande moyenne. Les utilisateurs pourraient alors être pénalisés puisque les plateformes augmentent les prix en fonction de ce rapport offre/demande : si la demande est très élevée par rapport à l’offre, alors l’algorithme utilisé pour calculer le prix de la course va faire augmenter le prix de celle-ci.



La technique a déjà été vivement critiquée à diverses reprises, notamment lorsque le prix des VTC a fortement augmenté durant des situations de crise telles que des attaques terroristes.





