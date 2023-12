Les VTC vont coûter plus cher en 2024

Les VTC, confrontés à une quête constante d'équité avec les taxis, surtout en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ont franchi une étape notable comme le révèle Le Parisien. Les principales plateformes telles que Bolt, Uber, Heetch et Le Cab, ainsi que les syndicats représentant les chauffeurs, ont convenu d'augmenter le prix minimum d'une course. Initialement fixé à 7,65 euros nets en début d'année 2023, ce tarif minimum est désormais porté à 9 euros nets pour les chauffeurs. Cette mesure, qui affectera directement le portefeuille des clients, vise à revaloriser la rémunération des chauffeurs. Yassine Bensaci, vice-président de l'association des chauffeurs VTC de France (AVF), exprime son désir de voir ce tarif atteindre 10 euros nets à terme.



Cette augmentation implique que les clients devront payer au moins 10,60 euros par trajet, compte tenu des commissions prises par les plateformes, qui varient entre 18 % et 25 %. Simon Dabadie, directeur général France de Heetch, souligne l'importance de cette évolution des tarifs pour maintenir un niveau de rémunération décent pour les chauffeurs. Cependant, cette hausse concerne uniquement 8 % des courses.



Le second accord concerne la mise en place d'une « garantie horaire minimale », comparable à un SMIC pour les travailleurs indépendants, qui entrera en vigueur le 1er mai. Cette garantie, fixée à 30 euros nets de l'heure, variera en fonction du type de véhicule et du service offert (premium ou standard) et sera révisée sous deux ans. Simon Dabadie précise que cette mesure est une réponse à la nécessité d'assurer une rémunération équitable aux chauffeurs, notamment pour ceux qui peinent à trouver rentabilité dans leur activité.