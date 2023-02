Les abonnements Twitter ne feraient pas recette

Et il faut encore que les abonnés actuels le demeurent. Les avantages offerts par Twitter Blue sont en effet relativement modestes. En dehors de la coche bleue qui est assez symbolique, l'utilisateur payant bénéficie d'une mise en avant de ses statuts et bientôt, de moitié moins de publicités affichées sur son profil. Elon Musk a promis un palier supplémentaire, plus cher, qui permettra de supprimer complètement l'affichage publicitaire.



La recherche d'argent frais devient une obsession pour l'entreprise, qui va également demander aux entreprises de payer 1.000 $ par an pour conserver leur coche dorée (plus 50 $ pour chaque compte associé). Il faudra à Twitter et à son propriétaire milliardaire trouver de sérieux arguments pour pousser les utilisateurs et les entreprises à continuer à payer pour conserver ce statut social.