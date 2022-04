Les actionnaires de Stellantis désapprouvent la rémunération de Carlos Tavares

Le dirigeant doit également toucher un certain nombre d'actions et de primes si des objectifs de performance sont atteints. Un « paquet » qui fait grimper la rémunération du patron à 66 millions d'euros, et qui interroge de nombreux actionnaires. Bpifrance, qui gère les 6,15% de participation de l'État (6,15%) au sein du capital de Stellantis, a d'ailleurs désapprouvé cette rémunération.



Mais si en France le vote des actionnaires contraint l'entreprise, ce n'est pas le cas aux Pays-Bas, pays où Stellantis a été enregistré. Par conséquent, le groupe va bel et bien verser son salaire complet à Carlos Tavares. Néanmoins, au terme du vote, l'entreprise a expliqué qu'elle prendra en compte la décision des actionnaires. Il faudra voir de quelle manière…