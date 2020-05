Les aéroports français demandent de l'aide à l'État

Air France va bénéficier d'une aide massive des États français et néerlandais, mais qu'en est-il des aéroports ? La question se pose d'autant plus fortement que la fermeture des frontières et les restrictions des déplacements ont réduit l'activité à néant ou presque. Le trafic étant quasiment à l'arrêt, bon nombre d'entre eux sont aujourd'hui « totalement fermés au trafic commercial », s'alarment l'UAF, l'union des aéroports français. « Les équilibres économiques des aéroports sont clairement fragilisés et leur pérennité menacée », explique l'organisation. L'État doit venir au secours de ces aéroports pour en garantir la pérennité. Deux mesures en particulier devraient être prises le plus rapidement possible.



La première demande de l'UAF est de pouvoir continuer à bénéficier des taux actuels de prise en charge du chômage partiel au-delà du 1er juin, date à laquelle le gouvernement va réduire progressivement l'enveloppe consacrée à ce dispositif. L'organisation estime que les contraintes « fortes » qui pèsent sur la reprise du transport aérien devraient lui permettre d'obtenir une exception. Seconde mesure : les pouvoirs publics doivent assumer sur leur budget « le coût du déficit de financement 2020 des missions régaliennes de sûreté et sécurité aéroportuaires ».