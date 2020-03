Les aides aux entreprises détaillées par le gouvernement

Invité du Grand Rendez-vous sur Europe 1 , le ministre de l'Action et des Comptes publics n'a pas mâché ses mots. Les aides mises en place par l'État sont « très importantes », elles représentent un effort important qui pèse sur les finances publiques.Les aides vont « creuser le déficit, elles vont vers les entreprises qui en ont le plus besoin et toute entreprise qui peut payer les salaires, qui peut payer ses fournisseurs doit le faire ». La France est en guerre, mais ce n'est pas une raison pour abuser des largesses de l'État…L'échéance reporté du paiement des cotisations sociales le 15 mars par les entreprises de moins de 50 salariés représente plus de 3 milliards d'euros sur les 9 milliards que l'État devait récupérer à l'origine. Le report de ces mêmes cotisations pour les 460.000 travailleurs indépendants prévues le 20 mars représente de son côté 250 millions d'euros. Les artisans, commerçants et professions libérales qui devaient régler des cotisations bénéficient d'un report automatique de l'échéance.