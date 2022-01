Les aides maintenues pour les secteurs touchés jusqu’au 16 février 2022

Le premier ministre, Jean Castex, a annoncé, jeudi 20 janvier 2022, que la levée des restrictions sanitaires aurait lieu à partir du 2 février 2022. À partir de ce jour, les lieux recevant du public, notamment les salles de spectacle, les stades et les cinémas ne seront plus soumis à une jauge d’accueil du public.



Le 16 février, les discothèques pourront rouvrir leurs portes après une longue période de fermeture, la consommation dans les cinémas, transports et stades sera à nouveau autorisée, tout comme la consommation « debout » dans les cafés et dans les bars ainsi que les concerts. « Jusqu'au 16 février, les boîtes de nuit qui sont fermées continueront de bénéficier de l'intégralité des aides, les coûts fixes, l'activité partielle, les mesures qui ont été annoncées sur la masse salariale », a expliqué Bruno Le Maire.